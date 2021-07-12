«عطلتنا غير» في صيف الشارقة الافتراضي مطلع أغسطس المقبل

المصدر: الشارقة Àالإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن بداية التسجيل لفعالية صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، من الأول إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار أربعة أيام في الأسبوع، حيث تقام عن بُعد من خلال برنامج «زووم»، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وتستهدف مشاركة 100 منتسب من الذكور والإناث للفئة العمرية من ثماني إلى 12 سنة.

وقال مجلس الشارقة: «إن أندية الإمارة الباسمة المختلفة ستشارك في العديد من الفعاليات الجاذبة والشائقة، التي تتيح الفرصة للمشاركين للاستمتاع بالفعاليات التي تأتي في إطار خطط المجلس للحفاظ على نشاطات النشء، خلال فترة الصيف، وتنمية المواهب المختلفة واكتشاف مبدعين جدد، على غرار كل نسخة تقام فيها الفعالية واستثمار أوقات فراغ المنتسبين».

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