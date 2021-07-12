الشامسي: اخترت الرقم 27 لأنه رفيقي وجزء من نجاحاتي

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

فضّل الوافد الجديد إلى صفوف فريق العين، سلطان الشامسي، ارتداء الفانلة رقم 27 مع «الزعيم»، على الرغم من توافر أكثر من رقم مميز في قائمة الفريق، من بينها الرقمان 8 و10.

وقال الشامسي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، مساء أمس: «صحيح أنه مجرد رقم على القميص، لكنني أعتبره رقماً مميزاً بالنسبة لي، وأحبه، كونه أصبح رفيقي، وجزءاً من نجاحاتي، ارتديته مع الجزيرة وبني ياس، ويرافقني اليوم إلى العين».

وتدرج الشامسي، عبر المراحل السنية بمدرسة وأكاديمية الجزيرة، وصولاً إلى الفريق الأول، وانتقل إلى الظفرة على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجدداً إلى الجزيرة مع نهاية عقده، ثم انتقل إلى بني ياس كلاعب حر.

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