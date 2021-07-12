الإمارات يدشّن تحضيراته لموسم المحترفين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

بدأ فريق الإمارات تدريباته استعداداً لموسم المحترفين بإجراء الفحوص الطبية، ثم التدريبات في الملعب الفرعي لاستاد الإمارات، بحضور 23 لاعباً، وبقيادة المدرب الوطني وليد مروش، الذي كلف ببدء التدريبات إلى حين تعاقد مجلس الإدارة مع جهاز فني جديد.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، خالد النقبي، في تصريحات صحافية، إن «تدريبات الفريق بدأت في الملعب الفرعي لاستاد الإمارات بقيادة وليد مروش، ويواصل الفريق تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد».

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