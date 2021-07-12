الذيد يتعاقد مع البرازيليين جونيور ولوكاس

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلن نادي الذيد، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي سلفيو جونيور لمدة موسم واحد، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وكشف النادي أيضاً عن تعاقده مع البرازيلي طارق لوكاس قادماً من نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وحضر مراسم توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة سالم بن هويدن الكتبي، والمدرب وليد عبيد، وعدد من المسؤولين.

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