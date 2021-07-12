اتحاد الكرة يُنظم دورة تنشيطية لقضاة ملاعب المراحل السنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّم اتحاد كرة القدم على مدار يومين دورة تنشيطية لحكام مسابقات المراحل السنية، في إطار سعي إدارة الحكام لتأهيل قضاة الملاعب لإدارة مختلف المسابقات الكروية لفرق المراحل السنية في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وقال اتحاد الكرة في بيان: «شملت الدورة التي شهدت مشاركة 22 حكماً من الحكام الذين اجتازوا الدورتين الماضيتين للحكام المستجدين مجموعة من المحاضرات النظرية ناقشت تعديلات قانون كرة القدم، شدة المخالفات، حالات التسلل والمخالفات التكتيكية مع استعراض عدد من الحالات عبر الفيديو، إلى جانب تدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية». وأضاف: «قدم محاور الدورة المدير الفني للحكام ريتشارد ميلين، والمسؤول الفني لحكام المراحل السنية صالح المرزوقي، ومدربا اللياقة البدنية سلطان ساحوه وحسن عبدالله».

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