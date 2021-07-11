مصفوت يدشن تدريباته اليوم استعداداً لموسم «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

يدشن نادي مصفوت اليوم تدريباته الرسمية استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك في الملاعب الفرعية لنادي الوصل بإشراف المدرب المواطن عبدالغني المهري، وبحضور جميع لاعبيه.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حمد خادم الكعبي، تعاون نادي الوصل، الذي وفر ملعباً لتدريبات فريق مصفوت. وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: ليس غريباً على إدارة الوصل تعاونها ودعمها، ولهم كل الشكر والتقدير. وأضاف أن النادي يفاضل بين ثلاث دول هي صربيا ومصر والبوسنة والهرسك لإقامة المعسكر الخارجي، والاختيار سيتم بعد توافر الموافقات الرسمية المطلوبة.

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