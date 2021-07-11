رئيس وزراء قرغيزستان: الإمارات نموذج ملهم لتمكين «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس وزراء قرغيزستان، أولوقبيك ماريبوف، أن «الإمارات نموذج ملهم لتمكين أصحاب الهمم في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين، ما جعلها رائدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة القرغيزية بشكيك، مع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ضمن جولاته لدول وسط القارة بعد جائحة فيروس كورونا». وأكد ماريبوف اهتمام بلاده بدعم أصحاب الهمم والحركة البارالمبية.

في المقابل أشاد العصيمي بالعلاقة بين الإمارات وقرغيزستان في جميع المجالات، متطلعاً لمشاهدة أبطال من قرغيزستان على منصات التتويج في الألعاب الآسيوية والبارالمبية. وشملت زيارة العصيمي مراكز تدريب الجودو لذوي الإعاقة البصرية ومدارس اكتشاف المواهب وأماكن أخرى متعددة.

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