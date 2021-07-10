عيسى بن هويدن: معسكر كلباء في أبوظبي.. وسيخوض 5 مباريات ودية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف عضو محلس ادارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، ورئيس لجنة الاعلام عيسى موسى بن هويدن عن ان ادارة الشركة اعتمدت "إقامة معسكر داخلي للفريق الاول في أبوظبي استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بحيث يستمر 16 يوما، خلال الفترة من 21 الجاري إلى 7 أغسطس المقبل، وسيتضمن خوض 5 مباريات ودية".

وقال بن هويدن لـ"الإمارات اليوم": كلباء سيواجه شباب الأهلي وبني ياس، إضافة الى ثلاث مباريات اخرى، منها امام الرفاع البحريني الذي من المحتمل ان ينتظم بمعسكر تدريبي في الدولة، بينما ننتظر اعتماد هوية الفريقين الاخرين. وتابع: نتطلع من خلال هذه المباريات الودية إلى تحقيق اعلى درجات الاستعداد الفني للموسم المقبل خصوصا وانها فرق قوية واللعب معها سيكون مفيدا جدا.

واضاف: اختارت شركة كرة القدم برئاسة علي حسين اللوغاني اقامة المعسكر داخليا لعدة اسباب جوهرية ياتي في المقام الاول منها حفاظا على سلامة اللاعبين اضافة الى الرغبة في استثمار النجاح الذي تحقق خلال الاستعداد في الموسم الماضي وتكراره في الموسم الحالي"، مؤكدا ان طموحات كلباء في تصاعد من اجل الحفاظ على الانجازات التي تحققت.

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