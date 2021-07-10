الحمرية يقترب من التعاقد مع مايغا وجيلمار

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي عن التوصل إلى اتفاق مع لاعب عجمان السابق المالي موديبيو مايغا، ولاعب حتا الأسبق البرازيلي جيلمار لتمثيل الفريق بدوري الدرجة الأولى.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم الانتهاء من أمور التعاقد رسمياً، وجارٍ بحث ضم عدد من اللاعبين المواطنين، تمهيداً لبدء الاستعدادات».

يُذكر أن الحمرية تعاقد مع المدرب المصري طارق السيد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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