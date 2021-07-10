الأرجنتيني جوانكا ينضم إلى العين على سبيل الإعارة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أعلن نادي الشباب السعودي، عبر حسابه في «تويتر»، أمس، عن إعارة نجمه الأرجنتيني، كريستيان جوانكا، لصفوف فريق العين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك جوانكا أولى صفقات «الزعيم» من اللاعبين الأجانب، بعد أن تعاقد أخيراً مع المدافع العاجي المقيم كوامي أوتون، قادماً من خورفكان، إلى جانب لاعب بني ياس سلطان الشامسي. وكانت «الإمارات اليوم» أشارت، الثلاثاء الماضي، إلى أن جوانكا أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى صفوف فريق العين، قادماً من نادي الشباب السعودي، عقب مفاوضات ماراثونية.

ويمتلك اللاعب أرقاماً جيدة خلال ثلاثة مواسم له مع فريق الاتفاق السعودي، ثم ناديه الحالي الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لعب 82 مباراة، وسجل 42 هدفاً، وقام بـ13 تمريرة حاسمة.

وتفصيلاً، شارك اللاعب في موسم 2018-2019 مع فريق الاتفاق، وخاض 29 لقاء، سجل 14 هدفاً، وقام بثلاث تمريرات حاسمة. وفي الموسم الثاني له في الدوري السعودي، الذي شهد انتقاله إلى صفوف الشباب، خاض 25 مواجهة، سجل 11 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الماضي، الذي يعتبر الأفضل له، خاض 28 مناسبة، سجل خلالها 17 هدفاً، وصنع خمسة أهداف.

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