«أبوظبي للدراجات» يشارك للمرة الأولى في «ماراثون الدولوميت»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شارك نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، للمرة الأولى، في سباقات ماراثون الدولوميت، الذي أقيم أخيراً في إيطاليا. وتكون فريق نادي أبوظبي من الدراجين: محمد الغافري، وطلال البلوشي، وعبدالقادر المنصوري، ومحمد عبدالقادر سعيد، وراشد سويدان، وعبدالله المنصوري، وعبدالله عيسى، ويوسف الرجيجي، وألكسندر بلوجين. ويعد ماراثون الدولوميت واحداً من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم من حيث عدد المشاركين، البالغ 9000 دراج، نصفهم من إيطاليا، والنصف الآخر من حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، النخيرة الخييلي، في تصريح صحافي: «الهدف من هذه المشاركة المتميزة للنادي هو تطوير الجانبين البدني والفني للدراجين، للوصول إلى أعلى مستوى، استعداداً لخوض السباقات الكبرى التي يشارك فيها النادي الموسم الجديد». ويتميز الماراثون بمسار فريد من نوعه، حيث يكمن تحدي السباق الطويل في تسلق ثمانية جبال مختلفة، يراوح طول كل جبل ما بين ستة و10 كيلومترات، بإجمالي صعود قدره 4230 متراً من بداية السباق وحتى الوصول إلى نهايته، في مناظر طبيعية مذهلة.

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