بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدولة ونجوم وأبطال القارة الآسيوية. وتقام البطولة على مدار يومين، ضمن سلسلة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتشهد فعاليات اليوم تنافس حاملي الحزام الأزرق، من ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات دون بدلة لحَمَلة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وتقتصر على فئة الكبار من الرجال حصراً. وتنطلق، غداً، منافسات حَملة الحزام البنفسجي لفئة الشباب، إلى جانب منافسات حَملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لفئتَي الكبار والأساتذة. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بها 1400 نقطة تصنيفية عن كل فئة، ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

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