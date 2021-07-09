عجمان يخوض أولى مبارياته الودية قبل العيد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ عجمان

بدأ فريق عجمان، على ملعبه، فترة الإعداد للموسم الجديد بفحوص وتدريبات يومية صباحية ومسائية، وسيخوض مباراة ودية قبل عطلة عيد الأضحى.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريق عجمان بدأ موسمه بإجراء فحوص طبية استمرت ثلاثة أيام، قبل أن يبدأ التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وحصل الفريق على راحة اليوم، ويعاود التدريبات غداً في مقر النادي، وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي غوران توفيدزيتش، خوض مباراة ودية ستقام قبل عطلة العيد». وكان عجمان قد أعلن تعاقده مع اللاعبين المواطنين طارق الخديم وسعود سعيد، كما تم التعاقد مع لاعب أجنبي واحد حتى الآن، هو المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، الذي وجد في نادي حتا الموسم الماضي، في حين لم يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي آخر.

وأكد محمد حسين، أن نادي عجمان فتح خط المفاوضات مع نادي الشباب السعودي، لاستعادة المهاجم بوبكر تراوري.

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