منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يتعرف على مجموعته في مونديال روسيا

المصدر: الإمارات اليوم

جرت مساء اليوم في زيوريخ قرعة نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي واليابان ، وفي المجموعة الثالثة بيلاروسيا والسلفادور وسويسرا والبرازيل، والمجموعة الرابعة البرتغال وعُمان والسنغال وأورغواي.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب تاهيتي يوم 19 أغسطس، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب موزمبيق يوم 21 ، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب إسبانيا يوم 23.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي المقرر له يوم 26 أغسطس ، على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 28 ، فيما تٌلعب المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 29 من الشهر ذاته.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية بين المنتخبات المشاركة في المجموعات الأربع، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي الأبيض وقدرتهم على تقديم مستوى فني متميز، والاستمرار في تحقيق إنجازات رياضية جديدة للكرة الشاطئية الإماراتية خلال المشاركة المقبلة في المونديال العالمي.

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