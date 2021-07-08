إيغور يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور الشارقة

المصدر: منصور السندي - دبي

وجه البرازيلي إيغور كورنادو رسالة مؤثرة إلى جمهور نادي الشارقة، بعد انتقاله رسميا إلى اتحاد جدة السعودي، وبعد أن أمضى ثلاث مواسم مميزة في الشارقة حققها خلالها دوري الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي. وقام نادي الشارقة على حسابه في "تويتر" بإعادة نشر رسالة الفيديو التي وجهها إيغور إلى النادي وجمهوره، وقال فيها إنه لم يتوقع هذه المرحلة من مشواره، وتابع: هذه هي كرة القدم وهي الحياة. مقدما شكره إلى نادي الشارقة وجمهور "الملك".

وأضاف: مررنا بلحظات رائعة، ولحظات أخرى لا بأس بها". وأضاف: كرة القدم ليست عالما بهيجا، وبلا شك مررنا بتحديات ولحظات صعبة. وشدد على أن نادي الشارقة يفتقد لجهوره بشدة. وقال إنه ممتن بشدة لجمهور الشارقة للفترة الجميلة التي أمضاها في النادي، وتابع: لقد كسبتموني مشجعا للنادي معكم، وسأستمر بلا شك في متابعة أخبار الفريق. وختم بالقول: آمل أن تكون رسالتي تحمل أملا باللقاء بدلا من لغة الوداع".

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