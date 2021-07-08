تفاصيل صفقة انتقال لاعب الشارقة إيغور كورنادو إلى اتحاد جدة السعودي

المصدر: منصور السندي- دبي

ذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورنادو، الذي أعلن نادي اتحاد جدة السعودية التعاقد معه رسميا قادما من نادي الشارقة، سيتقاضى 10 ملايين يورو (43 مليون درهم) لمدة موسمين، في حين أشارت الصحيفة وفقا لمصادرها إن نادي الشارقة سيحصل على نحو 10 ملايين دولار (36 مليون درهم)، ليصل إجمالي الصفقة إلى نحو 80 مليون درهم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياض علي سالم المدفع على صفحته عبر "توتير" إن "توديع أحد أبطال واعمدة الفريق صعب، لكن هذا عالم الكرة والاحتراف والمهم ان جميع الاطراف راضين بالاتفاق الذي تم التوصل له ونشكر اللاعب على ما قدمه من مستوى اثناء تواجده مع الملك وثقوا تماما ان الجميع يعمل لمصلحة الكيان وان المخطط له سوف يسعدكم بإذن الله".

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