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    نادي العروبة يتعاقد مع البحريني علي مدن

    المصدر:
    • محمد فاضل ■ الفجيرة
    التاريخ:

    أعلنت شركة نادي العروبة لكرة القدم في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التعاقد مع لاعب منتخب البحرين ونادي الرفاع علي مدن، تمهيداً للمشاركة مع العروبة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك في أولى الصفقات المعلنة للاعبين الأجانب.

    وصعد العروبة لدوري المحترفين للمرة الأولى بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الاولى في الموسم الماضي، بقيادة مدربه التونسي فتحي العبيدي.

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