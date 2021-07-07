الأرجنتيني أوزكي والبرازيلي باولينيو خارج حسابات شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

بات اللاعبان، الأرجنتيني كارلوس أوزكي والبرازيلي باولينيو، خارج حسابات واهتمام شباب الأهلي بعد أن دخل في مفاوضات لضمهما في الفترة الأخيرة. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن شباب الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع أوزكي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لم يتوصل ريفربليت الأرجنتيني إلى اتفاق مع نادي تاليريس على المقابل المادي الذي سيحصل عليه الأخير، مقابل إنهاء مبكر لإعارة أوزكي إليه.

وأوضحت صحيفة «لافوز» أن شباب الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع كارلوس أوزكي مقابل 2.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن ريفربليت الذي يمتلك بطاقة اللاعب، فشل في اقناع نادي تاليريس الأرجنتيني بالاستغناء عن خدمات أوزكي، الذي يلعب معاراً للفريق بداية من الموسم الماضي.

وأضافت: «يمتد عقد إعارة أوزكي إلى تاليريس حتى ديسمبر المقبل، واشترطت إدارة النادي الأرجنتيني الحصول على مليون دولار، مقابل إنهاء عقد الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة ريفربليت، وتوقف المفاوضات مع شباب الأهلي لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل».

من جهة أخرى علمت «الإمارات اليوم» أن المفاوضات تعقدت مع الدولي البرازيلي باولينيو، الذي كان مرشحاً بقوة في الفترة الاخيرة للانتقال إلى شباب الأهلي، خصوصاً بعدما أعلن اللاعب البرازيلي رحيله عن غوانزهو إيفرغراند الصيني.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن باولينيو تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، إذ إن شباب الأهلي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب للتفاوض حول الراتب السنوي الذي سيحصل عليه، مقابل الانضمام إلى صفوف «فرسان دبي» بداية من الموسم المقبل، خصوصاً أنه سينتقل إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بينما سيكون الراتب المرتفع الذي يحصل عليه باولينيو أكبر عائق لإتمام الصفقة والذي يصل إلى ستة ملايين يورو سنوياً.

• البرازيلي باولينيو أعلن في فترة سابقة رحيله رسمياً عن غوانزهو الصيني.

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