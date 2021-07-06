اعتماد نظام المباراة الواحدة في أبطال آسيا اعتباراً من ربع النهائي

المصدر: كوالالمبور ■ أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيعتمد خلال العام الجاري نظام المباراة الواحدة في دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في أكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب آسيا توالياً.

وحدد الاتحاد الآسيوي تاريخ 23 نوفمبر المقبل موعداً لاقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب آسيا بدل إقامة مباراتي ذهاب واياب ايضاً، كما كان مقرراً سابقاً. واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار «نظراً لحالة الشك المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، بالاضافة الى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية».

وانتهى دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في أبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص بمنطقة شرق آسيا خلال الشهر الجاري، ثم ينطلق دور ثمن النهائي في سبتمبر.

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