عبدالمجيد حسين يرحل عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلن عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، رحيله عن «فرسان دبي» بعد مسيرة طويلة مع الفريق، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وقال حسين إنه: «مرت سنوات طويلة، وتحولات كثيرة حصلت، وإنجازات كبيرة تحققت، ويبقي الكيان في القلب، وشكراً لكم من القلب، لقد آن الأوان».

وتفاعل عدد كبير من جمهور ولاعبي شباب الأهلي مع قرار عبدالمجيد حسين بالرحيل عن الفريق، أبرزهم وليد حسين الذي علق قائلاً: «شكراً بومايد على كل شيء، والله يوفقك في حياتك»، كما قال لاعب الفريق السابق والنصر حبيب الفردان: «مشكور بومايد، رايتك بيضاء، ما قصرت».

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