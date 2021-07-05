حكم إماراتي يدير نهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

المصدر: منصور السندي ■ دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي الإماراتي سلطان محمد صالح، لإدارة المباراة النهائية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما التي تجمع غدا الثلاثاء بين المنتخبين السعودي والجزائري في استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء اختيار سلطان محمد صالح وعلي النعيمي لقيادة هذه المباراة بعد تميزهما في المباريات التي شاركا فيها في هذه البطولة وظهرا بمستوى لافت جدا من خلال قراراتهما التحكيمية.

وقال اتحاد كرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي عبر" توتير" تعد هذه البطولة هي الأولى خارجيا بالنسبة للحكم سلطان محمد صالح الذي حصل على الشارة الدولية في التحكيم خلال العام الحالي.

ويعاون الحكم سلطان محمد صالح ،الحكم الدولي المساعد علي النعيمي.

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