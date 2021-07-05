اتحاد كلباء يتعاقد مع نجمين مغربيين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها على "تويتر" عن تعاقدها مع اللاعبين المغربيين أيمن رشوق وأنيس كريمي سيتم قيدهما في فئة اللاعبين المقيمين لتمثيل النمور في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

من جهة اخرى، اعلنت الشركة عن تجديد عقد اعارة لاعب شباب الاهلي احمد جشك حتى نهاية الموسم المقبل.

وخضع اللاعبون الثلاثة إلى الفحوصات الطبية تمهيداً للمشاركة في التدريبات البدنية.

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