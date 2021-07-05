عبدالمجيد حسين يرحل عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، رحيله عن "فرسان دبي" بعد مسيرة طويلة مع الفريق، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقال عبدالمجيد حسين: "سنين طويلة مرت وتحولات كثيرة حصلت وانجازات كبيرة تحققت ويبقي الكيان في القلب وشكراً لكم من القلب لقد آن الأوان".

وتفاعل عدد كبير من جمهور ولاعبي شباب الأهلي مع المنشور، وأبرزهم وليد حسين الذي علق قائلاً: "شكراً بو مايد عل كل شيء والله يوفقك في حياتك"، كما قال لاعب الفريق السابق والنصر حبيب الفردان: "مشكور بو مايد رايتك بيضاء ما قصرت".

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