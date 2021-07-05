30 سباق ترايثلون في الموسم الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكدت جمعية الإمارات للترايثلون أن الموسم الرياضي 2021-2022 الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل سيشهد نقلة نوعية تعزيزاً للجهود التي بذلت في الموسم الماضي من قبل اللجنة الفنية، لمواصلة مسيرة الارتقاء برياضة الترايثلون في الدولة بمعايير الاتحاد الدولي للترايثلون برؤى إماراتية طموحة.

وقالت الجمعية، في بيان، أمس: «تم اعتماد 30 سباقاً ستنفذ فعالياتها خلال الموسم الجديد، ويعتبر هذا العدد للسباقات نقلة نوعية لرياضة الترايثلون في الدولة، ويعزز من حضور المواطنين على منصات التتويج العالمية، وتهيئة البيئة للهواة والمحترفين من الجنسين لممارسة اللعبة في جميع إمارات الدولة».

وأضاف البيان: «تتطلع اللجنة الفنية في الموسم المقبل إلى التنوع في إقامة البطولات، فإضافة إلى الترايثلون سيتم التركيز كذلك على الدواثلون والأكواثلون، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين، في انطلاقة تتناسب والبطولات الخارجية التي يشارك بها أبناء الإمارات، إضافة إلى إقامة أول دوري محلي للترايثلون، والذي سيكون أحد أهم الأهداف التي ستسعى الجمعية لتطبيقها من أجل تحقيق الهدف الأسمى دائماً، وهو رفع اسم الدولة في كل المجالات، ومنها المجال الرياضي».

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