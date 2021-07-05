الرميثي في صدارة تمايز قفز الحواجز في الأسبوع الثالث للموسم الصيفي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

خطف الفارس محمد الرميثي على صهوة الفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية، جائزة صدارة منافسة التمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (135 سم)، في ثاني أيام منافسات الأسبوع الثالث لبرنامج الموسم الصيفي، الذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق، لتفعيل المشاركات الميدانية للفرسان والخيول داخل الدولة، برعاية «لونجين»، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية ونادي تراث الإمارات.

وتقام جميع المنافسات في الميادين المغطاة مكيفة الهواء في صالة سلطان بن زايد الكبرى، وصالة مركز الشارقة للفروسية، والتي انتقلت إليها المنافسات من الأسبوع الثالث، وستشهد المزيد منها خلال الصيف قبل ختام البرنامج ببطولة دولية للقفز من فئة النجمتين.

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