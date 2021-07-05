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    مقابل 12 مليون يورو

    إيغور يغادر الشارقة متجهاً إلى الدوري السعودي

    إيغور تألق مع الشارقة محلياً وآسيوياً. من المصدر

    المصدر:
    • منصور السندي ■ الشارقة
    التاريخ:

    علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة وافق على انتقال لاعبه البرازيلي، إيغور كورنادو، إلى اتحاد جدة السعودي مقابل 12 مليون يورو.

    وكان إيغور مرتبطاً بعقد رسمي مع الشارقة حتى 2023، قادماً من نادي باليرمو الإيطالي.

    كما علمت «الإمارات اليوم» أن الشارقة يفكر في استثمار المبلغ الخاص بصفقة إيغور من أجل التعاقد مع لاعب آخر، وكذلك بديل للبرازيلي ويلتون سواريز، الذي غادر الدولة بشكل نهائي بسبب المرض.

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