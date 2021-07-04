«خاطر» يتطلّع للقب كأس الوثبة في فرنسا اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دو بورنازيل)، البالغة جائزته المالية 12 ألف يورو، وذلك برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتشارك في السباق لمسافة 1200 متر، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها المهر «خاطر» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جوليوم جود جاي. ولم يسبق للمهر المنحدر من نسل «كوازار» والفرس «مهداية» أن شارك في السباق من قبل.

ويمثل الإمارات أيضاً المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماثياس لورون، ولم يسبق لها أيضاً المشاركة في السباقات. وينافس في السباق أيضاً «سيام» لباتريك سانت مارتن، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة لوكاس آرماند، و«إليان دو كروات» لإليان ديفي بوديت، بإشراف آر سي مونتنغرو، وقيادة ماكسيم فولون.

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