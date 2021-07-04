الإسباني كارلوس مساعداً للعنبري في تدريب الشارقة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أعلن نادي الشارقة، أمس، على حسابه الرسمي في «تويتر»، تعاقد شركة كرة القدم بالنادي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس، ليكون مساعداً لمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري. وأكد النادي أنه يتطلع إلى أن يشكل المدرب الإسباني الإضافة المطلوبة لدعم الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة العنبري، في الاستحقاقات المقبلة المحلية والخارجية.

وأضاف النادي في تغريدته «خوان كارلوس ضمن الطاقم الفني للعديد من الفرق، أبرزها آلافيس وإسبانيول وواتفورد الإنجليزي». وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تحضيراته اعتباراً من اليوم، من خلال تدريبات يومية تستمر حتى موعد المعسكر الداخلي، الذي سيكون خلال الفترة من 10-18 الجاري.

• خوان كارلوس عمل سابقاً ضمن الأجهزة الفنية لأندية آلافيس وإسبانيول وواتفورد.

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