التعاون يبحث إقامة معسكر في مصر أو صربيا

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عبدالعزيز المنقوش، أن إدارة النادي تبحث إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول في مصر أو صربيا، في حال تم استيفاء كل شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى تأمين تفريغ اللاعبين من جهة عملهم، وذلك تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

وقال المنقوش لـ«الإمارات اليوم»: «في حال لم تتوافر الظروف المناسبة للمعسكر الخارجي سنخوض معسكراً داخل الدولة»، وأضاف: «بداية الاستعدادات للموسم المقبل ستكون في الأول من أغسطس المقبل، وقد تم بالفعل اعتماد التوقيتات الرسمية، ونتطلع لموسم رياضي جيد يتناسب وتطلعات النادي وفقاً لإمكاناته، وبما يسعد جمهور النادي وإمارة رأس الخيمة، لذلك تم التعاقد مع نخبة من اللاعبين المميزين، وتوفير أفضل سبل التفوق الكروي».

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