    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    خورفكان يتعاقد مع القصاب

    مهند القصاب. من المصدر

    المصدر:
    • محمد فاضل ■ الشارقة
    التاريخ:

    أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم، في بيان رسمي، أمس، عن التعاقد مع اللاعب مهند القصاب (27 سنة) لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي، بعقد يمتد موسمين حتى نهاية موسم 2022-2023، قادماً من نادي النصر. ويلعب مهند القصاب في خط الوسط، ويمتلك موهبة التسديد من مسافات بعيدة، وسبق له تسجيل أهداف مؤثرة خلال مسيرته الكروية، وكان قد انتقل للعب مع «العميد» من نادي الفجيرة، الذي شهد انضمامه إلى منتخبي الشباب والأولمبي.

    طباعة
    أعلى