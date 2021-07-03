تهرب

تهرّب مسؤول ألعاب جماعية في أندية الدولة من السؤال المتكرر لوسائل الإعلام، في الإعلان عن الصفقات الجديدة، التي تم الانتهاء منها لتدعيم فرق النادي، وذلك بذريعة انتهاء الاتحادات من وضع خريطة الموسم الجديد 2021-2022، وتحديد مواعيد انطلاقة المسابقات المحلية.

لوفانور

عاد لاعب شباب الأهلي والوحدة، المولدوفي لوفانور، إلى بلاده للعب مع نادي شريف في صفقة انتقال حر، وذلك بعد سبعة مواسم قضاها في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقدم في معظمها عروضاً لافتة.

تين كات

طلبت وسائل إعلام هولندية تعيين مواطنها، مدرب الوحدة، تين كات (66 عاماً) مدرباً لمنتخب «الطواحين»، خلفاً للمدرب فرانك ديبور، الذي أخفق في قيادة المنتخب إلى دور متقدم ببطولة أمم أوروبا الحالية، بعدما ودع المنافسة مبكراً من الدور ثمن النهائي.

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