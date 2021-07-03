اتحاد كلباء يتعاقد مع الألماني زلاي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر حساب النادي في «تويتر»، التعاقد رسمياً مع نجم نادي بوخوم الألماني، روبورت زلاي، لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو، وعضو الشركة عيسى موسى بن هويدن، وعدد من المسؤولين.

ويعد اللاعب الجديد أحد أبرز الصفقات الكروية، لما يتمتع به من مواصفات فنية وقيادية مميزتين، حيث أسهم في الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفاً، وصناعة 16 هدفاً.

وسيتم تسجيل اللاعب بدلاً من البرازيلي وأنديرسون بصفة لاعب محترف.

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