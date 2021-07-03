    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    اتحاد كلباء يتعاقد مع الألماني زلاي

    نجم نادي بوخوم الألماني روبورت زلاي. من المصدر

    المصدر:
    • محمد فاضل ■ الشارقة
    التاريخ:

    أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر حساب النادي في «تويتر»، التعاقد رسمياً مع نجم نادي بوخوم الألماني، روبورت زلاي، لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

    وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي كانو، وعضو الشركة عيسى موسى بن هويدن، وعدد من المسؤولين.

    ويعد اللاعب الجديد أحد أبرز الصفقات الكروية، لما يتمتع به من مواصفات فنية وقيادية مميزتين، حيث أسهم في الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفاً، وصناعة 16 هدفاً.

    وسيتم تسجيل اللاعب بدلاً من البرازيلي وأنديرسون بصفة لاعب محترف.

    طباعة
    أعلى