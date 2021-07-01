تغيير في الجهاز الإداري لفريق العين.. تعرّف على المشرف الجديد

المصدر: العين – معاذ كمبال

أجرت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم تغييراً في الجهاز الإداري للفريق الأول قضى بتعيين لاعب الفريق السابق، عبدالله علي الشامسي في منصب مشرف الفريق الأول والرديف خلفاً لسلطان راشد، الذي كان قد تولى المهمة في أكتوبر 2019 وذلك وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لنادي العين في بيان عبر تويتر. ويعرف عن المشرف الجديد قربه من اللاعبين إلى جانب علاقاته الرياضية الواسعة التي ستساعده في عمله الجديد.

ولدى عبدالله علي سجل حافل مع "الزعيم"، إذ حقق 16 لقباً، بينها بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2003، كما ارتدى قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، وعلى الصعيد العملي تولى في وقت سابق الإشراف على أكاديمية النادي. وقال نادي العين في بيان مقتضب: "شركة نادي العين لكرة القدم توجه كلمات الشكر والتقدير للكابتن سلطان راشد، على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه لمنصب مشرف القطاع في الموسمين الماضيين".

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