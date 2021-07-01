لابا يناقش مشروعه مع وزيرة الرياضة في توغو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

التقى لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو مع وزيرة الرياضة والترفيه التوغولية المكلفة، ليدي بيسي كاما، على هامش الإجازة الصيفية التي يقضيها اللاعب حالياً في مسقط رأسه قبل الانضمام في وقت لاحق من الشهر الجاري بصفوف العين للتحضير للموسم الجديد.

وقال لابا كودجو في تصريحات صحافية عقب لقاء الوزيرة إن الاجتماع كان مثمراً وإنه ناقش مشروعه الخيري «جولة لابا»، إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بإعادة الرياضة التوغولية إلى الواجهة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وأشار اللاعب إلى أنه حصل على عدد من النصائح المهمة من جانب الوزيرة، والتي التزمت له بالعمل المشترك لتعزيز مكانة الرياضة التوغولية.

وينتهي عقد الدولي التوغولي مع فريق العين في الصيف المقبل، في وقت لم تشهد فيه أي محادثات جديدة بشأن تجديد العقد، منذ يناير الماضي حينما قدمت الإدارة عرضاً للاعب للتجديد لمدة عامين.

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