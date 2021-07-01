المنتخب يترقب قرعة الدور النهائي لتصفيات المونديال اليوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، قرعة الدور النهائي في تصفيات مونديال قطر 2022، التي ستسحب بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور النهائي، بعدما تصدّر ترتيب المجموعة السابعة (18 نقطة)، وسيتم تصنيفه خلال مراسم القرعة ضمن المستوى الثالث إلى جانب السعودي.

وسيتم خلال مراسم القرعة، توزيع المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2022، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة في الملحق القاري، والفائز منهما يلعب مع رابع كونكاكاف في الملحق العالمي.

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