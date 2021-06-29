بالصور.. فريق تزلج اختراق الضاحية للأولمبياد الخاص الإماراتي يستعد لـ"أولمبياد كازان الشتوية"

المصدر: الإمارات اليوم

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي الملتقى الرياضي الموحد للرياضات الشتوية الذي أقيم في سكي دبي - مول الإمارات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي، الذي يهدف إلى تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتجهيز فريق تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية في كازان – روسيا التي تقام في يناير 2022.

حضر الملتقى شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، سعادة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعادة هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، والملازم محمد العبدولي مشرف فريق شرطة دبي للتزلج، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في مجموعة ماجد الفطيم.

وكرمت شما المزروعي اللاعبين المشاركين في الملتقى وأهدت إليهم الميداليات، كما كرمت الشركاء والداعمين للأولمبياد الخاص، وأهدى مجلس دبي الرياضي إلى معالي الوزيرة ميدالية أبطال خط الدفاع الأول التي تحمل اسم معاليها، والتقطت معالي الوزيرة صورة جماعية مع الرياضيين والشركاء والداعمين.

وتم خلال الملتقى تنظيم جلسة تدريبية مكثفة لفريق رياضة تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشارك في التدريبات فريق شرطة دبي للتزلج على الثلج إلى جانب فريق أكاديمية الإمارات للمتزلجين بهدف تمكين أصحاب الهمم في المجتمعات المحلية وإبراز دور الرياضة في تحقيق الدمج المجتمعي بالشكل الأمثل.

وقال سعيد حارب في تصريح صحافي: "تحظى رياضة أصحاب الهمم بالدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حتى شهدت رياضة أصحاب الهمم في الدولة تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، كما يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتمامًا كبيرًا بتمكين أصحاب الهمم، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج رياضيينا من أصحاب الهمم الذين شرفونا بإنجازاتهم، حيث زاد عدد المتأهلين من رياضيينا إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، كما يشارك لاعبين في الألعاب العالمية الشتوية في كازان".

وأضاف سعادته: "نعمل في مجلس دبي الرياضي على ترجمة التوجيهات الحكيمة من الحكومة عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم، وهذا هو أحد أهم أهداف المجلس الاستراتيجية".

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي في تصريح صحافي:"الاستعدادات للألعاب العالمية الشتوية كازان2022 تجري على قدم وساق، ويمكننا اليوم أن نشيد بالمجهود الملهم للاعبينا من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لجميع القائمين على التدريبات من مدربين ومنظمين وأُسر اللاعبين ومقدمي رعاية. ونحن فخورون بالتعاون المتواصل مع مجلس دبي الرياضي الذي يساهم بشكل كبير في العملية التنظيمية للتدريبات هنا في دبي، خاصة تدريبات تزلج اختراق الضاحية، حيث نسعى دوماً للتواصل والتعاون المشترك مع شركائنا الذين يساعدونا على تحقيق ما نطمح إليه من إنجازات لأصحاب الهمم. نتطلع للغد بكل الآمال والتمنيات بالنجاح لفرقنا المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 ونرى فيهم أبطالاً يحملون علم الإمارات عالياً في أهم المحافل الرياضية."

وساهمت سكي دبي من خلال استضافة هذه الجلسات التدريبية التي تمتد إلى فترة المعسكرات النهائية في يناير 2022 قبيل توجه الاعبين للمشاركة في البطولة، بالدعم المتواصل وذلك بالتنسيق المستمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث أن توفير مثل هذه المرافق والخدمات عالمية المستوى يساهم بفعالية في زيادة جاهزية أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي للمنافسات الدولية المختلفة.

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