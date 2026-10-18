حمدان بن محمد يعلن منح جائزة «دبي الأفعال» لمشروع «SWS Board Technology»

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع «SWS Board Technology» الفائز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة، تنطلق من دبي إلى مختلف الأسواق العالمية.

وقال سموه: «من كان يتخيّل أن ينطلق أحد أكبر مشاريع تصنيع ألواح التزلج على الثلج في العالم من مدينة كانت صحراء يوماً.. جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي تُمنح لمشروع SWS Board Technology».

وأضاف سموه: «من دبي، بدأ رائد الأعمال رينييه نوهرا مشروعه، وأصبح اليوم يصنّع نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً.. وتجاوزت مبيعاته ستة ملايين لوح، ويصدّر إنتاجه عالمياً، وكسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي».

كما أكد سموه: «هذه فلسفة Dubai-it.. أن ترى فرصة حيث لا يتوقعها الآخرون، وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية.. وأن تكون الأفضل عالمياً.. مبروك لفريق SWS Board Technology».

ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية.

وقد جمع رائد الأعمال رينييه نوهرا بين شغفه بالتزلج وخبرته في الهندسة وتصنيع المواد المركّبة، ليحوّلهما إلى مشروع صناعي عالمي من دبي. واستثمر نوهرا في تطوير فرق العمل وتعزيز قدراتها الفنية، ووظّف البحث والتطوير للارتقاء بجودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مستفيداً من موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وشبكاتها اللوجستية، لتصدير منتجاته إلى مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية.

ونجح «SWS Board Technology» في بناء سلسلة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التوزيع العالمي، ما عزز مكانته كخيار أول لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الرياضات الثلجية والمائية.

ولم يقتصر إنجاز المشروع على تطوير قدراته الإنتاجية، بل امتد إلى ابتكار تقنيات متقدمة في صناعة ألواح التزلج، وتطوير برامج لإعادة تدويرها بالكامل، تتيح إعادة استخدام نحو 95% من مواد اللوح في تصنيع ألواح جديدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي: «تعلّمنا من قيادتنا أن الطموح يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود المألوف، ويأتي منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي لمشروع SWS Board Technology تجسيداً لهذا النهج، ففي قطاع لم تعتد المنطقة المنافسة فيه، انطلق المشروع من دبي ليصبح من الأكبر عالمياً، وينافس بأعلى معايير الجودة، ويكسب ثقة كبرى العلامات العالمية».

وأضاف: «انطلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it لتُعرّف العالم بفلسفة دبي في العمل، كما تجسّدها مشاريع ومنجزات في مختلف القطاعات، فما كان يبدو مستحيلاً بالأمس، أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي، بفضل طموح كبير، وسرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز».

ويبرز المشروع أحد أوجه فلسفة «دبي الأفعال» في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل الخبرة والمعرفة التقنية إلى قدرة صناعية ذات نطاق عالمي، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الدولية لبناء صناعة تنافس عالمياً من دبي.

ويؤكد فوز «SWS Board Technology» أن المشاريع ذات الطموح العالمي يمكن أن تجد في دبي بيئة تمكنها من التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق الدولية، وأن الصناعة المتقدمة تمثل أحد المسارات التي تواصل من خلالها الإمارة تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والابتكار.

حمدان بن محمد:

• فلسفة Dubai-it.. أن ترى فرصة حيث لا يتوقعها الآخرون وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية.. وأن تكون الأفضل عالمياً.

• المشروع كسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي.

محمد القرقاوي:

• ما كان يبدو مستحيلاً بالأمس أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي بفضل طموح كبير وسرعة في التنفيذ وجودة في الإنجاز.