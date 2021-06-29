الكشف عن تعويذة مونديال أبوظبي للسباحة.. وتعرّف على السباحين الممثلين للمنتخب

المصدر: الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن التعويذة الرسمية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترا) التي ستقام في جزيرة ياس بأبوظبي ديسمبر المقبل بين 16 و21 منه، ويتعلق الامر بالسلحفاة «دانة»، كما تم الكشف عن السباحين الذين سيمثلان المنتخب في البطولة العالمية، وهما، يوسف المطروشي (18 عامًا) وليلى الخطيب (14 عامًا).

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للبطولة العالمية، والذي أقيم اليوم في فندق قصر الإمارات، بحضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، إلى جانب برنت نويكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة وعبدالله الوهيبي مدير البطولة. وشهد المؤتمر أيضا، عدد كبير من المسؤولين والشخصيات.

ويعد المطروشي وليلى الخطيب، من المواهب الواعدة، فبالرغم من صغر سنهما النسبي، فقد أحرز كلا منهما العديد من الجوائز والميداليات، كما سيمثل يوسف المطروشي الإمارات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي تنطلق في يوليو، في السباقات لمسافة 100 متر سباحة حرة. وبخصوص تعويذة البطولة وهي السلحفاة دانة، فهي تنتمي لفصيلة السلاحف البحرية صقرية المنقار، وتتميز هذه السلاحف التي تواجه خطر الانقراض بمهارتها في السباحة ورشاقتها تحت سطح الماء، وتعد جزيرة السعديات في أبوظبي من الموائل الطبيعية لنوع السلاحف صقرية المنقار.

كما تم الإعلان عن البرامج المجتمعية المخطط تنفيذها استعدادًا للحدث والتي تشمل كل من برنامج سفير السلامة للسباحة، الذي يتيح لخريجيه أن يصبحوا سفراء معتمدين للسلامة، إلى جانب برامج تثقيفية للمدارس وأندية السباحة بحضور التعويذة السلحفاة دانة، بالإضافة إلى فعالية افتراضية للسباحة، وتقدم خلالها نظرة معمقة إلى التحديات التي يواجهها سباحو النخبة خلال سباقات البطولة.

كما يشهد ياس مول في جزيرة ياس إقامة العديد من الفعاليات، كما ستشهد الفترة القادمة فتح باب التطوع للراغبين بالمشاركة والمساهمة في تنظيم الحدث. وتتألف مسابقات البطولة العالمية من: السباحة الحرة، سباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع. كما تنعقد بالتزامن مع الحدث فعاليات المؤتمر الدولي للألعاب المائية ديسمبر، وتقام في جزيرة ياس.

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