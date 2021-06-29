الشارقة يدشن تحضيراته بـ «الفحوص الطبية»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تحضيراته للموسم الكروي الجديد 20221-2022 من خلال إجراء الفحوص الطبية الروتينية للاعبين.

وقال نادي الشارقة: «أبطالنا يخضعون للفحوص الطبية الروتينية التي جرت بمستشفى الجامعة في الشارقة، الراعي الطبي للنادي، بإشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي ومتابعة دكتور محمد بديوي المشرف الطبي لشركة الشارقة لكرة القدم».

وأنهى فريق الشارقة دوري الخليج العربي للموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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