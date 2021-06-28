    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    100 لاعب في بطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس

    اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى. من المصدر

    المصدر:
    • دبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    اختتمت على ملاعب فندق جميرا بيتش في دبي منافسات النسخة الثانية لبطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس، بمشاركة أكثر من 100 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات المنضوية بإشراف اتحاد التنس.

    وأسفرت ابرز النتائج عن فوز علي إحسان شاه بالمركز الأول في فردي الرجال للمجموعة الأولى، وأنس دابول في المجموعة الثانية، وندوه نغوتي في المجموعة الثالثة، فيما فازت باولا دي غاليا بمنافسات السيدات.

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