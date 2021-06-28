100 لاعب في بطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت على ملاعب فندق جميرا بيتش في دبي منافسات النسخة الثانية لبطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية للتنس، بمشاركة أكثر من 100 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات المنضوية بإشراف اتحاد التنس.

وأسفرت ابرز النتائج عن فوز علي إحسان شاه بالمركز الأول في فردي الرجال للمجموعة الأولى، وأنس دابول في المجموعة الثانية، وندوه نغوتي في المجموعة الثالثة، فيما فازت باولا دي غاليا بمنافسات السيدات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news