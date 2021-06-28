5 مشاهد لافتة في «خليجي السلة» أبرزها عودة الكويت.. و«بطل التمهيدي» رابعاً

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أسدل الستار، أول من أمس، عن النسخة الـ40 في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، التي استضافها نادي شباب الأهلي منذ 18 يونيو الجاري، في نسخة تميزت بخمسة مشاهد لافتة، أبرزها عودة السلة الكويتية إلى الواجهة الخليجية، بانتزاع فريق الكويت لقبه الثاني تاريخياً عقب فوزه في النهائي على النصر السعودي «96-85».

وعلى النقيض تماماً، سجلت البطولة مشهداً سلبياً بتراجع شباب الأهلي خلال أدوار البطولة، إذ أنهى الدور التمهيدي بطلاً لكنه أنهى المنافسات بالمركز الرابع بخسارته أمام الفرق نفسها التي كان قد هزمها في الدور التمهيدي.

للإطلاع على الـ5 مشاهد التي ميزت النسخة الـ40 في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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