«الحجر الصحي» يؤجل انضمام السوداني لوكا إلى الظفرة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب وسط فريق حي الوادي نيالا، السوداني طارق لوكا، ينتظر استيفاء أيام الحجر الصحي الذي يخضع له في العاصمة أبوظبي حالياً، من أجل إجراء اختبارات فردية في نادي الظفرة، تحت أنظار اللجنة الفنية للنادي، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه إلى قائمة الفريق بصفته لاعباً مقيماً.

وقال المصدر إن اللاعب سيكمل الحجر الصحي، الأربعاء المقبل، على أن يلتقي بعدها بالمسؤولين في النادي، وإجراء الاختبارات، على أن يتم بعدها اتخاذ القرار حول مصيره. وأشار المصدر إلى أن اللاعب كان قد عرض على إدارة نادي الظفرة، عبر وكيل لاعبين، وترى إدارة النادي أن اللاعب يمكن أن يشكل استثماراً رابحاً للنادي، على طريقة السوري عمر خريبين.

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