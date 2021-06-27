«هريكين لين» بشعار «غودولفين» بطلاً لـ «الديربي الإيرلندي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوّج المهر «هريكين لين»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «الديربي الإيرلندي» الذي جرى، أمس، على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2400 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك في الحفاظ على قدرات «هريكين لين» في المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الـ400 الأخيرة، ويتجاوز منافسيه، ويقبض على الصدارة، ويقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و33 ثانية و85 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن أقرب منافسيه المهر «لون إيغل»، المملوك لإسطبلات «بالي لينش» بإشراف المدرب مارتين مياد، الذي قاده الفارس الخبير فرانكي ديتوري، فيما ذهب المركز الثالث لـ«وورد سورث» المملوك لـ«ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور»، بإشراف المدرب أدين أوبراين وقيادة الفارس سيامي هيفيرنان.

وبانتصار «هريكين لين» نجح الشعار الأزرق الشهير «غودولفين»، الموسم الحالي، في تحقيق إنجاز الجمع بين لقبَي «الديربي الإيرلندي» و«الديربي الإنجليزي»، بعد أن تُوّج المهر «أداير»، مطلع يونيو الجاري، بلقب الـ«ديربي الإنجليزي» على مضمار أبسوم.

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