الكويت يقتنص «النصر» ويُتوّج بطلاً لـ «السلة الخليجية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوّج، أمس، فريق الكويت الكويتي بطلاً للنسخة الـ40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على النصر السعودي بفارق 11 نقطة، وبنتيجة 96-85، في المباراة الختامية للبطولة، التي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي، منذ 18 الجاري، ونافس على ألقابها خمسة أندية خليجية.

وشهد اليوم الختامي انتزاع الأهلي البحريني الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بفوزه على صاحب الضيافة شباب الأهلي بنتيجة 103 -98.

وتوَّج الفائزين رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، بصحبة رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الفردان، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، اللواء محمد المري، ورؤساء اتحادات السلة، وأعضاء اللجنة التنظيمية. ونجح الكويت في نيل أفضلية الفترات الثلاثة الأولى بواقع 24-14 و23-21 و28-23، فيما اكتفى النصر بأفضلية الفترة الرابعة 26-21.

وكان القرقاوي قد وصف في تصريحات صحافية، خسارة شباب الأهلي أمام النصر السعودي، أول من أمس في نصف النهائي، بنتيجة «111-114»، بعد شوط إضافي لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 97-97، بالمفاجأة، مؤكداً أن «فرسان دبي» الذي رشحه النقاد لحصد لقبه الرابع في السلة الخليجية، دفع ضريبة غالية جراء الأخطاء الدفاعية، بجانب تواضع مستوى المحترفين الأجانب في أوقات حساسة من المباراة. وأضاف: «أسباب عدة أدت إلى انتهاء حلم شباب الأهلي، بدايةً من ضعف الإعداد الذي اقتصر على التجمع المحلي، ثم ظهور أخطاء دفاعية قاتلة، وتواضع مستوى المحترفين الأجانب في أوقات حساسة من لقاء النصر السعودي».

• الكويت فاز في النهائي على النصر السعودي بفارق 11 نقطة، وبنتيجة 96-85.

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