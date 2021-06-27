العين يقترب من تجديد عقد سعيد جمعة.. ويسعى إلى ضم نجم الأهلي المصري ديانج

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

اقترب نادي العين من الدخول في أجواء التحضيرات للموسم المقبل، حيث كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن النادي بصدد بدء فحوص اللاعبين في الأسبوع المقبل، بينما لم يستقر بعد على إقامة معسكر خارجي من عدمه.

في جانب آخر، اقتربت اللجنة الفنية بالنادي من الوصول إلى النهاية السعيدة في ما يتعلق بتجديد عقد المدافع سعيد جمعة، وقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الذي يجيد وظيفتي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وقد تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي.

وعلى صعيد التعاقدات مع اللاعبين الجدد، كشفت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أن لاعب فريق الأهلي المصري، الدولي المالي آليو ديانج، تلقى عرضاً من نادي العين للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية، وذلك من ضمن عروض عدة من أندية تركية وألمانية وأوروبية.

وقالت الصحيفة إن ديانج الذي أسهم في انتصارات الأهلي الماضية، محلياً وإفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير، يعتبر من أهم الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال السنوات الماضية، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين في أوروبا والخليج.

وبات لاعب فريق العين، البرازيلي رفائيل بيريرا، أول الأجانب الذين يصلون الى الدولة لبدء التحضيرات للموسم المقبل الذي ينطلق 19 أغسطس، بعد أن وصل أول من أمس قادماً من بلده، عقب قضاء العطلة الصيفية في مسقط رأسه.

ومن المتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للفحوص الطبية، بينما تنطلق التدريبات البدنية في الأسبوع بعد المقبل، على استاد خليفة بن زايد تحت قيادة المدرب الجديد، الأوكراني سيرجي ريبروف.

ولاتزال فكرة إقامة معسكر خارجي مطروحة على طاولة شركة كرة القدم بالتشاور مع المدرب الجديد، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في مدينة العين، في وقت تتصدر فيه إسبانيا القائمة.

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