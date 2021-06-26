شباب الأهلي يخسر فرصة المركز الثالث في "السلة الخليجية"

المصدر: جوني جبور - دبي

انتزع الأهلي البحريني بفوزه على شباب الأهلي "103-98"، آخر فرصه لصعود منصة التتويج والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في مباراة الفريقين اليوم على صالة نادي شباب الأهلي في الممرز بدبي، ضمن اليوم الختامي للبطولة.

وفرط شباب الأهلي بفرصة التقدم بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع "22-19 و26-21"، بعد أن شهدت مراحل الشوط الثاني تحسناً ملحوظاً على أداء لاعبي الأهلي البحريني، قادهم إلى بسط أفضليتهم على نتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع "33-21 و30-20"، والفوز بالمباراة وحسم الميدالية البرونزية.

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