مارفيك

ينتظر أن يعقد مدرب المنتخب الوطني، مارفيك، اجتماعاً تشاورياً مع المسؤولين في لجنة المنتخبات، لوضع خريطة طريق إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، بعدما تأهل للدور النهائي في تصفيات كأس العالم 2022.

ميزانية

يدرس اتحاد لعبة جماعية الطلب من الهيئة العامة للرياضة زيادة الميزانية المخصصة له، لمواجهة الاستحقاقات الجديدة التي تتطلب وجود ميزانية كافية لإنجاز خططه.

إدارة

علمت «الإمارات اليوم» أن قراراً سيصدر خلال الأيام المقبلة حول تغيير مجلس إدارة شركة أحد أندية دوري الخليج العربي، خصوصاً أن الإدارة الحالية شبه مجمدة.

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