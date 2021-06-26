رابطة المحترفين تعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، المقرر عقدها في الرابعة والربع غداً، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

وقالت الرابطة في بيان، أمس: «تم توجيه الدعوة للأندية الـ14، وسيتم الاطلاع على تقارير النشاط، وتعيين المدققين الخارجيين المستقلين، ثم مناقشة المقترحات المقدمة من الأندية الأعضاء (شركات الأندية المحترفة لكرة القدم)، وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي للرابطة».

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