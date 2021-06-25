تسديدات.. المرزوقي يحافظ على لياقته بالتدريب في الشاطئ

كشف حكم كرة القدم، سلطان عبدالرزاق المرزوقي، أنه يتدرب على الشاطئ في أبوظبي، وفي صالة الجيم، وذلك للمحافظة على لياقته، قبل بدء التدريبات الرسمية مع بقية زملائه استعداداً للموسم الكروي الجديد. وقال سلطان المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «أتدرب لوحدي بشكل مستمر نحو ساعة». ويعد المرزوقي من الحكام المميزين، وأصحاب الخبرات الطويلة في قيادة المباريات الكبيرة والمهمة، محلياً وخارجياً.

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