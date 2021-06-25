وكيل

كشف وكيل لاعبين أن هدوء فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، سببه رغبة الأندية في عقد صفقاتها بعد بداية فترة الإعداد ومشاهدة اللاعبين.

عموري

انتشر خبر تجديد تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب عمر عبدالرحمن على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يصدر أي خبر رسمي من النادي بهذا الخصوص، فيما أشارت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم» إلى أن اللاعب لن يغادر قلعة الفرسان.

مدرب

يتجه مدرب في لعبة جماعية إلى إنهاء عقده بصورة مبكرة مع ناديه الحالي، بعد فترة وجيزة من تجديد عقده للموسم المقبل، وذلك بسبب ظهور تباين في وجهات النظر مع إدارة النادي على صعيد تعاقدات اللاعبين.

دبا الحصن

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي دبا الحصن توصلت لاتفاق نهائي مع المدرب الذي سيقود الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وهو أحد المدربين العاملين في الكرة التونسية، والإعلان عنه سيكون خلال يومين.

أجانب

وصف رياضيون مختصون بكرة الصالات الدعوة إلى الاستعانة بمدربين أجانب لتدريب فرق المراحل السنية بالصائبة، لما يمكنه أن يدعم التأسيس الفني الجيد للاعبين الموهوبين.

كبار

اعتبر متابعون لدوري الدرجة الأولى لجوء إدارات الأندية إلى التعاقد مع لاعبين كبار في السن أنه سيؤثر في انضمام اللاعبين القادمين من المراحل السنية، وسيؤثر سلباً في فرصهم للعب مع الفريق الأول.

شرط

اشترط وكيل اللاعب الأجنبي الكبير بأحد أندية دوري الخليج العربي على إدارة النادي تحسين راتبه، قبل أي حديث عن إمكانية تجديد اللاعب لعقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

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